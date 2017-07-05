Госдума защитит россиян от ростовщических процентов

В Избранное

Москва, 5 июля. Думский комитет по госстроительству внес поправки в Гражданский кодекс, которые позволяют россиянам открывать совместные счета в банках, а также оспаривать неоправданно высокие проценты по займам, взятые у других физлиц или работодателя.

Благодаря новым поправкам, граждане смогут оспорить в суде размер процентов по займам, взятых у физлиц или компаний, которые не выдают их на постоянной основе. Важно отметить, что данный законопроект не распространяется на микрофинансовые организации.

Как пишет газета «Известия», должник сможет оспорить размер процентов, если они в два и более раза выше тех, которые обычно взимаются в подобных ситуациях. Суд получил право сократить их до более приемлемого размера.