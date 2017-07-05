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Жители Твери разыскивают загадочно пропавшего 20-летнего парня
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    Жители Твери разыскивают загадочно пропавшего 20-летнего парня

    1:52  5 Июля 2017
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    Жители Твери разыскивают загадочно пропавшего 20-летнего парня

    Тверь, 5 июля. Поисково-спасательный отряд «Сова» сообщил, что в Твери при странных обстоятельствах исчез 20-летний юноша.

    Согласно имеющейся информации, 20 июня Михаил Сапунов вышел с работы и пропал без вести.

    Отмечается, что с того момента он не выходил на связь с родными и друзьями. Его местонахождение остается неизвестным.

    Поисками молодого человека занимаются сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Сотрудники полиции также обратились к местным жителям с просьбой о помощи в поисках пропавшего мужчины.Жители Твери разыскивают загадочно пропавшего 20-летнего парня

    Автор: Ирина Новикова
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