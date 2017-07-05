Опубликованы секретные переговоры американских военных по химатаке в Сирии

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Москва, 5 июля. Сообщения о применении отравляющего газа в Сирии являются частью «химического шоу» Запада. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

По данным внешнеполитического ведомства, Запад идет на откровенные провокации против официального Дамаска. Как передает «Звезда», поводы для Вашингтона поставляет так называемая сирийская оппозиция. Она публикует фотографии и видео с последствиями якобы применения правительственными войсками отравляющих веществ. Издание приводит в пример один из таких «умело смонтированных» роликов.

На кадрах «неизвестные врачи спасают неизвестных пострадавших». При том, что дата и время съемки не установлены, к ролику прилагается запись «Отравляющий газ распыляли в Восточной Гуте первого и второго июля».

Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это свидетельство старта информационной компании против Дамаска. Как пишет немецкая Welt.de, опубликованы данные переговоров американских военных, где говорится, что никаких химических атак со стороны САА не было.