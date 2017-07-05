Донбасс: ДНР предложила Украине свой уголь

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Донецк, 5 июля. Добывающая индустрия Донбасса готова полностью покрыть потребности Украины в угле. Об этом рассказал председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что закупки Украиной угля из ЮАР и США вредят экономике страны, при том, что Киев по-прежнему использует донбасский уголь, закупая его через посредников из-за введенной украинскими властями блокады региона.

По словам Пушилина, несмотря на конфликт и ряд разногласий с Киевом, Донбасс готов поставлять уголь на Украину.

«Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле. Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций», – приводит слова Пушилина газета «Известия».