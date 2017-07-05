Сирия: документ о границах зон деэскалации подготовят на встрече в Астане

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Астана, 5 июля. Участники пятого раунда международной встречи по Сирии в Астане подготовят документ о границах зон деэскалации.

Отмечается, что в настоящее время сохраняются сложности в определении границ зон деэскалации. Фактические определены только линии соприкосновения по второй и третьей зонам — к северу от Хомса и в Восточной Гуте. После текущего раунда переговоров могут быть утверждены очертания южной зоны (провинции Дераа и Эль-Кунейтра).

Как ранее сообщала Газета.ру, 5 июля состоится пленарное заседание, по итогам которого планируется принятие документа, касающегося окончательного согласования границ и контроля зон деэскалации.