МФВ отложил перечисление нового транша Украине

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Киев, 5 июля. Международный валютный фонд отложил перевод Украине нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, решение МФВ связано с тем, что Верховная рада не успеет до летних парламентских каникул принять законопроект по земельной реформе, на котором настаивает МВФ, пишет «Газета.ru».

Частично условия для получения нового Транша Киев выполнил. Так, МВФ одобрил законопроект пенсионной реформы, однако земельная реформа еще далеко от проведения. В частности, на Украине все еще не отменен мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.