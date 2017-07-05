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Украина
МФВ отложил перечисление нового транша Украине
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    МФВ отложил перечисление нового транша Украине

    1:02  5 Июля 2017
    127

    МФВ отложил перечисление нового транша Украине

    Киев, 5 июля. Международный валютный фонд отложил перевод Украине нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает премьер-министр страны Владимир Гройсман.

    По словам Гройсмана, решение МФВ связано с тем, что Верховная рада не успеет до летних парламентских каникул принять законопроект по земельной реформе, на котором настаивает МВФ, пишет «Газета.ru».

    Частично условия для получения нового Транша Киев выполнил. Так, МВФ одобрил законопроект пенсионной реформы, однако земельная реформа еще далеко от проведения. В частности, на Украине все еще не отменен мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #гройсман #мвф #транш
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        МФВ отложил перечисление нового транша Украине

        1:02 5 Июля 2017 127
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