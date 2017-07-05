Алеппо: склад с боеприпасами взорвался из-за сильной жары
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Дамаск, 5 июля. Очередной склад с боеприпасами взорвался из-за сильной жары в Мареа в провинции Алеппо.
Об этом пишет Syrian War Daily. В результате инцидента никто не пострадал.
Как добавило издание, конвой запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* из Деир-эз-Зор вошел в Ал Ражан при помощи «Хайят Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ранее сообщалось, что музейщики из Алеппо рассказали, как прятали шедевры искусства от боевиков.
* Организация запрещена на территории РФ.