Сирия: в комитет национального примирения допустят лишь сирийцев

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Дамаск, 4 июля. В Сирийский комитет национального примирения войдут лишь сирийцы. Как заявил министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар, представители других стран, в том числе и гарантов мирного процесса в Астане, включены не будут.

«Предполагается, что в этот комитет войдут исключительно сирийцы, которые займутся относящимися к национальному примирению вопросами», – приводит слова министра газета «Известия».

Хайдар отметил, что представители стран-гарантов процесса в Астане могут оказать поддержку новой структуре.

В то же время, сирийский министр высоко оценил роль российских специалистов, которые создали на базе «Хмеймим» Центр по примирению враждующих сторон. По его словам, между его министерством и российским центром налажено эффективное сотрудничество.