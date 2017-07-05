Сирийский министр: У Дамаска нет химического оружия

В Избранное

Москва, 5 июля. Сирия полностью избавилась от химического оружия, заявил министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар. По его словам, даже если у республики было бы химоружие, Дамаск не получил бы выгоды от его применения.

Как отметил Хайдар в интервью газете «Известия», отсутствие в САР химического оружия подтверждено на международном уровне.

Также он подчеркнул, что правительственная армия продвигается вперед и без химического оружия. Сирийский министр предположил, что это многим не нравится. Хайдар также уточнил, что различные информационные вбросы и теракты происходят постоянно.

Ранее сообщалось, что США толкают террористов на провокации в Сирии.