Писатель Даниил Гранин скончался в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 июля. Писатель Даниил Гранин скончался 99-м году жизни.

Информацию о кончине почетного гражданина Санкт-Петербурга подтвердил источник Федерального агентства новостей. Несколько дней назад писателя поместили в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В настоящее время о дате прощания с Граниным не известно.

Первое издание Гранина было напечатано в 1949 году. Он писал о научных изысканиях, поиске, борьбу между принципами в науке и стремлением ученых сделать карьеру. Кроме того, много произведений петербургского писатели посвящены Великой Отечественной войне. Деятельность Гранина отмечена множеством государственных наград.