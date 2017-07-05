Премьер-министр Ирака поздравил войска с большой победой в Мосуле

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Багдад, 5 июля. Глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади поздравил войска с «большой победой», одержанной ими в Мосуле.

Хайдер аль-Абади поздравил войска с освобождением Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

«Жители Мосула поддерживали наши силы безопасности в борьбе с терроризмом», – заявил аль-Абади.

Иракский премьер также напомнил, что он уже отдал приказ о восстановлении районов города, которые были освобождены от боевиков.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что иракская полиция блокировала боевиков ИГ в небольшом квартале старого города, чья площадь не превышает 500 квадратных метров.

* Организация запрещена на территории РФ.