ЛНР: ВСУ призвали военнослужащих Народной милиции сдаться в плен

В Избранное

Луганск, 4 июля. ВСУ распространяют у линии соприкосновения в Донбассе листовки с призывом к военнослужащим Народной милиции ЛНР сдаться в плен. Об этом рассказали в Центре взаимодействия с общественностью МВД ЛНР.

Отмечается, что на «горячую линию» МВД ЛНР поступили звонки. В течение нескольких дней жители ЛНР рассказывали о листовках, распространенных в окрестностях их населенных пунктов.

По данным ведомства, с помощью листовок киевские силовики хотят заставить военнослужащих ЛНР сдаться в плен. Они обещают взамен «жизнь и справедливое правосудие».