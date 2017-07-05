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ЛНР: ВСУ призвали военнослужащих Народной милиции сдаться в плен
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    ЛНР: ВСУ призвали военнослужащих Народной милиции сдаться в плен

    0:16  5 Июля 2017
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    Луганск, 4 июля. ВСУ распространяют у линии соприкосновения в Донбассе листовки с призывом к военнослужащим Народной милиции ЛНР сдаться в плен. Об этом рассказали в Центре взаимодействия с общественностью МВД ЛНР.

    Отмечается, что на «горячую линию» МВД ЛНР поступили звонки. В течение нескольких дней жители ЛНР рассказывали о листовках, распространенных в окрестностях их населенных пунктов.

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    По данным ведомства, с помощью листовок киевские силовики хотят заставить военнослужащих ЛНР сдаться в плен. Они обещают взамен «жизнь и справедливое правосудие».

    Автор: Алия Садыкова
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