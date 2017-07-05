Киев ответил на заявление главы МИД Польши о Бандере

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Киев, 5 июля. Власти Украины должны потребовать от польского руководства объяснений в связи с высказыванием министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского. Об этом заявил украинский-эксперт международник, экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский ранее заявил, что Украина никогда не станет частью Европы, пока ее национальным героем является Степан Бандера. Также он отметил, что не видит воли украинского руководства решать насущные проблемы страны.

«Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского является несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений», – заявил Лубкивский, добавив, что Киев должен вызвать польского посла для получения объяснений в связи с высказываниеми Ващиковского.

Также Лубкивский назвал комментарий польского министра «вмешательством во внутренние дела Украины», заявив, что Украина сама может решить, кто является ее героями.