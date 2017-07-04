Третьяковская галерея откроет четыре современных кинозала

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Москва, 4 июля. В Третьяковской галерее откроются четыре современных кинозала. Как рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский, два зала будут открыты в здании галереи в Лаврушинском переулке, один в здании на Крымском валу и еще – летний кинотеатр.

Выступая на открытии фестиваля фильмов об искусстве Perform в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, Мединский рассказал, что кинозал в Третьяковской галерее является единственным залом в России, где можно будет посмотреть фильмы с любых носителей.

Министр добавил, что таким образом будет решена «традиционная дилемма»: пойти в музей или посмотреть кино.