Представитель боксера Руденко поблагодарил российских зрителей за поддержку

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Москва, 4 июля. Представитель боксера Андрея Руденко Владислав Елисеев рассказал, как для украинской делегации прошел визит в Москву.

Руденко потерпел поражение в бою с Александром Поветкиным за вакантные титулы WBO International и WBA Continental в супертяжелом весе. Турнир состоялся 1 июля в Москве.

Как пишет RT, Елисеев поблагодарил организаторов боя за теплый прием, а также российских болельщиков, оказавшихся на бое.

Ранее Поветкин назвал соперника «крепким боксером, который просто так не сдается».