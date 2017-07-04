Итальянский фермер «нарисовал» трактором на своем поле портрет Путина

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Рим, 4 июля. Фермер итальянского города Кастаньяро в провинции Верона на севере Италии Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга создал на своем поле портрет российского президента Владимира Путина. Данная акция была исполнена в преддверии саммита G20 в Гамбурге.

Рядом с портретом российского президента «написано» его имя кириллическим шрифтом. Площадь портрета Путина – более 25 тысяч квадратных метров.