Итальянский фермер «нарисовал» трактором на своем поле портрет Путина
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Рим, 4 июля. Фермер итальянского города Кастаньяро в провинции Верона на севере Италии Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга создал на своем поле портрет российского президента Владимира Путина. Данная акция была исполнена в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
Рядом с портретом российского президента «написано» его имя кириллическим шрифтом. Площадь портрета Путина – более 25 тысяч квадратных метров.
«Причина этой работы — ожидаемый 7 и 8 июля в Гамбурге саммит сильных мира сего. И все мы надеемся, что эта встреча поможет решить актуальные мировые проблемы в сфере экономики и иммиграции», — приводит слова Гамбарина RT.