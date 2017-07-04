Вашингтон требует созвать встречу СБ ООН после пуска ракеты КНДР
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Вашингтон, 4 июля. Соединенные Штаты Америки требуют проведения закрытого совещания Совбеза ООН в связи с очередным ракетным пуском КНДР.
Как пишет Reuters, Вашингтон потребовал от ООН организовать встречу во вторник. Ранее СМИ сообщили, что США подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» в Северной Корее.
Напомним, Минобороны России заявило, что речь идет об испытании ракеты средней дальности.