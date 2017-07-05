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Губернатор Тверской области пожаловался Путину на проблемы в сфере водоснабжения
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    Губернатор Тверской области пожаловался Путину на проблемы в сфере водоснабжения

    0:00  5 Июля 2017  /обновлено: 0:00  05 Июля 2017
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    Губернатор Тверской области пожаловался Путину на проблемы в сфере водоснабжения

    Москва, 4 июля. Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал президенту России Владимиру Путину о проблемах в сфере водоснабжения жителей области. По его словам, средства, собираемые с этой целью с населения, не в полном объеме доходят до программ модернизации.

    В ходе встречи с главой государства в Ново-Огареве, Руденя рассказал Путину, что сейчас руководство области ведет консультации с представителями компаний, которые занимаются водоснабжением области.  

    «Может быть, у нас завышены требования, но мы не видим должной эффективности, которая должна быть. Деньги с населения собраны, услуги оплачены, но мы видим, что даже половина этих средств, к сожалению, не дошла до модернизации наших коммунальных систем»,  – рассказал Руденя.

    Также Руденя рассказал Путину о ходе работ по модернизации котельных в регионе в рамках подготовки к зимнему сезону.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #тверь #руденя
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