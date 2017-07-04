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Глава СПЧ призвал ректора МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину
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    Глава СПЧ призвал ректора МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину

    23:05  4 Июля 2017
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    Глава СПЧ призвал ректора МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину

    Москва, 4 июля. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов обратился к ректору Московской государственной юридической академии (МГЮА) Виктору Блажееву с просьбой демонтировать мемориальную доску в честь Иосифа Сталина.

    «Совет выражает надежду, что руководство МГЮА оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей, как попытка ресталинизации и потому вызвавшую столь бурный общественный резонанс», — говорится в обращении Федотова, опубликованном на сайте СПЧ.

    Напомним, в середине июня на стене здания МГЮА появилась мраморная мемориальная доска с тиснением: «здесь выступал в июне 1924 года после XIII съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин». Позднее известный адвокат, экс-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник уволился из МГЮА из-за памятной этой доски, передает URA.RU.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сталин #спч #мемориальная доска
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