Глава СПЧ призвал ректора МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину

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Москва, 4 июля. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов обратился к ректору Московской государственной юридической академии (МГЮА) Виктору Блажееву с просьбой демонтировать мемориальную доску в честь Иосифа Сталина.

«Совет выражает надежду, что руководство МГЮА оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей, как попытка ресталинизации и потому вызвавшую столь бурный общественный резонанс», — говорится в обращении Федотова, опубликованном на сайте СПЧ.

Напомним, в середине июня на стене здания МГЮА появилась мраморная мемориальная доска с тиснением: «здесь выступал в июне 1924 года после XIII съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин». Позднее известный адвокат, экс-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник уволился из МГЮА из-за памятной этой доски, передает URA.RU.