«ВКонтакте» накрыла волна комментариев от имени сообществ

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Москва, 4 июля. Руководство социальной сети «ВКонтакте» в этот вторник разрешило сообществам писать комментарии от своего имени, осле чего тысячи различных пабликов устроили настоящий «бум» комментариев в соцсети.

Часть сообществ начала писать комментарии для саморекламы, другие решили использовать эту возможность для общения друг с другом.

Во флешмобе приняли участие, в том числе, и сообщества различных брендов, а также федеральных и региональных СМИ, пишет «Газета.ru».

Так, пост редактора «ВКонтакте» Павла Федорова, который спросил у пабликов «Как дела?», собрал более двух тысяч комментариев за два часа.