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Анкара, 4 июля. Неизвестный, убивший полицейского в суде в Турции, покончил с собой. Об этом пишет Анатолийское агентство.

По данным издания, на северо-западе страны неизвестный из охотничьего ружья застрелил полицейского. Потом он ранил адвоката и взял в заложники одного человека. Позже нарушитель покончил с собой.

Власти прокомментировали ситуацию и не стали называть произошедшее терактом. Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают сотрудники органов безопасности, включая бойцов спецназа.