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Неизвестный, убивший полицейского в суде в Турции, покончил с собой
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    Неизвестный, убивший полицейского в суде в Турции, покончил с собой

    22:57  4 Июля 2017  /обновлено: 22:57  04 Июля 2017
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    Неизвестный, убивший полицейского в суде в Турции, покончил с собой

    Анкара, 4 июля. Неизвестный, убивший полицейского в суде в Турции, покончил с собой. Об этом пишет Анатолийское агентство.

    По данным издания, на северо-западе страны неизвестный из охотничьего ружья застрелил полицейского. Потом он ранил адвоката и взял в заложники одного человека. Позже нарушитель покончил с собой.

    Власти прокомментировали ситуацию и не стали называть произошедшее терактом. Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают сотрудники органов безопасности, включая бойцов спецназа.

    Автор: Алия Садыкова
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