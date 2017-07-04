БТР морской пехоты столкнулся с микроавтобусом в Мурманской области

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Мурманск, 4 июля. В Мурманской области произошло ДТП с участием бронетранспортера. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Как сообщается, инцидент произошел в районе Росляково во время марша организованной колонны военной техники морской пехоты в сопровождении автомобиля ВАИ. Двигавшийся рядом водитель микроавтобуса провел обгон военной колонны, а затем занял место в ней и затормозил. Следовавший за ним БТР-80 провел экстренное торможение и попытался уйти вправо, однако все равно столкнулся с микроавтобусом.

Микроавтобус получил незначительные повреждения. Пострадавших в результате ДТП нет.

ВАИ и ГИБДД уже расследуют обстоятельства ДТП. По предварительной информации, в аварии виноват водитель микроавтобуса.