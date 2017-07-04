Продажи марки Ford в России в июне выросли на 24%

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Москва, 4 июля. Рост продаж марки Ford в России в июне составил 24%. Как рассказали в пресс-службе компании, этот месяц стал самым успешным для автомобилей в 2017 году.

Отмечается, что за июнь в России было продано 4 557 автомобилей Ford. При этом в первое полугодие текущего года жители России купили 21 907 автомашин Ford. Это на 6% больше аналогичного периода 2016 года.

Также представители автопроизводителя добавили, что в июне лидируют продажи Ford Focus.

Ранее были названы восемь лучших бюджетных кроссоверов в России.