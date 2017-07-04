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Водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде в Подмосковье
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    Водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде в Подмосковье

    22:49  4 Июля 2017
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    Водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде в Подмосковье

    Москва, 4 июля. Водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде в Можайском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

    «На 22 километре дороги Уварово - Семеновка в Можайском районе водитель автомобиля Chevrolet Aveo совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который скончался на месте», — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что после ДТП водитель иномарки остался на месте происшествия. В настоящее время на место прибыли сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #дтп #подмосковье
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