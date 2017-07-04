Сирия: боевики ИГИЛ начали контратаку на позиции SDF в Ракке

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Москва, 4 июля. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ*, запрещена в РФ) начали масштабную контратаку на позиции бойцов «Сирийских демократических сил» ( SDF) в Ракке. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

По данным телеканала, террористы успешно выдавливают бойцов SDF из старой части города.

Ранее стало известно, что «Демократические силы Сирии» при поддержке США практически полностью окружили столицу «Исламского государства»* — Ракку, а также прорвали оборону боевиков и вошли в историческую часть города.

* Организация запрещена на территории РФ.