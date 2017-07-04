Симоньян: Запад использует мальчика из Алеппо для пропаганды против РФ

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Москва, 4 июля. Мальчик из Алеппо Омран Дакниш стал на Западе символом страдания мирных жителей в Сирии, заявила редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на III форуме СМИ России и Китая «Новое будущее сотрудничества России и Китая и роль СМИ».

По мнению редактора, западные СМИ давят на свою аудиторию, навязывая ей определенный взгляд на происходящее. Как добавила Симоньян, российской прессе сложно противостоять огромному давлению десятков тысяч мировых изданий.

Как добавила редактор, эти СМИ освещают данную тематику. Также она подчеркнула, что давление можно преодолеть только вместе с другими странами, в частности с китайскими СМИ.

Напомним, ведущие западные СМИ опубликовали фото и видеоматериалы спасения пятилетнего мальчика по имени Омран Дакнеш из разрушенного здания в блокированном террористами районе Аль-Кватерджи города Алеппо. В материалах со ссылками на активистов и волонтеров некоего «Медицинского центра Алеппо» указывалось, что здание было разрушено якобы в результате авиаудара самолетами ВКС России.