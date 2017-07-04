Прощание со сценаристом Кармалитой пройдет на «Ленфильме» 7 июля

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Санкт-Петербург, 4 июля. Прощание со вдовой Алексея Германа — старшего Светланой Кармалитой пройдет на «Ленфильме» 7 июля. Об этом рассказала супруга сына Кармалиты Елена Окопная.

Она отметила, что проститься с Кармалитой можно будет в первом павильоне «Ленфильма» 7 июля. Похоронят знаменитого сценариста рядом с мужем на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Светлана Кармалита умерла на 78-м году жизни.