Крупные российские банки вновь снижают ставки по кредитам

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Москва, 4 июля. Российские банки продолжили снижать ставки по кредитным продуктам.

Лидером рынка стал «Сбербанк», который объявил о снижении ставок по кредитным картам на 2-6%. Вслед за ним о снижении ставок по кредитам сообщили «Россельхозбанк» и «Российский капитал».

Снижение ставок со стороны кредитных организаций связано с политикой Центробанка России, который в июне снизил ключевую ставку до 9% годовых. При этом в течение 2018 года регулятор продолжит курс на смягчение условий кредитования банковского сектора, понизив ставку до 7,5% в год.