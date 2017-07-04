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Крупные российские банки вновь снижают ставки по кредитам
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    Крупные российские банки вновь снижают ставки по кредитам

    22:43  4 Июля 2017
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    Крупные российские банки вновь снижают ставки по кредитам

    Москва, 4 июля. Российские банки продолжили снижать ставки по кредитным продуктам.

    Лидером рынка стал «Сбербанк», который объявил о снижении ставок по кредитным картам на 2-6%. Вслед за ним о снижении ставок по кредитам сообщили «Россельхозбанк» и «Российский капитал».

    Снижение ставок со стороны кредитных организаций связано с политикой Центробанка России, который в июне снизил ключевую ставку до 9% годовых. При этом в течение 2018 года регулятор продолжит курс на смягчение условий кредитования банковского сектора, понизив ставку до 7,5% в год.

    Автор: Алексей Громов
    #банк россии #цб #кредитные ставки
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