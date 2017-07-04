Транспортная прокуратура Москвы начала проверку задержек рейсов Bulgaria Air

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Москва, 4 июля. В Москве начались проверки причин задержки более чем двадцати рейсов авиакомпании Bulgaria Air, выполнявшихся из аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что с 30 по 3 июля в аэропорту «Шереметьево» были задержаны около двадцати рейсов данной авиакомпании. По данным транспортной прокуратуры, во время этих задержек пассажирам отложенных рейсов не были предоставлены необходимые услуги.

Напомним, что генконсульство России в болгарской Варне ранее посоветовало россиянам отказаться от покупки билетов авиакомпании Bulgaria Air из-за задержек самолетов, пишет «Газета.ru».