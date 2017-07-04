США получили подтверждение успешного испытания МБР в КНДР
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Нью-Йорк, 4 июля. Вашингтон получил подтверждение, что Северная Корея во вторник провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Как сообщат Fox News, официальные лица в США подтвердили ранее появившуюся информацию об осуществлении КНДР испытаний межконтинентальной баллистической ракеты.
Напомним, ранее СМИ КНДР написали о проведении первого успешного запуска ракеты «Хвасон-14».
Ранее данные слежения за ракетой КНДР помогли уточнить ее тип.