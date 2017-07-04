Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в детском лагере под Ярославлем

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Москва, 4 июля. Работа детского лагеря «Черная речка» в Ярославской области временно приостановлена из-за выявления острой кишечной инфекции у отдыхавших в нем детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что медики выявили острую кишечную инфекцию у пятерых детей, отдыхавших в лагере, после чего сотрудники Роспотребнадзора вынесли протокол о временном запрете на деятельность лагеря.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора осуществляют проверку жилых помещений и пищеблока лагеря. Кроме того, взяты пробы пищевых продуктов и воды. В ведомстве подчеркнули, что по результатам контрольно-надзорных мероприятий виновные лица будут привлечены к административной ответственности.