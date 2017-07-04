Быков раскритиковал НХЛ за отказ от участия в Олимпиаде-2018

Москва, 4 июля. Двукратный олимпийский чемпион и тренер Вячеслав Быков раскритиковал решение НХЛ, которая отказалась отпускать своих хоккеистов на Олимпиаду-2018.

«Это, прежде всего, неуважение к собственным игрокам, которые приезжают в НХЛ и своей игрой делают ее самой зрелищной в мире. Трудно иначе характеризовать этот спортивный террор… В этих условиях нам нужно не оглядываться на них и действовать, исходя из своих возможностей и интересов», — подчеркнул Быков в своей статье для издания «Известия».