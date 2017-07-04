Путин прокомментировал выступление главного редактора RT Симоньян в Китае

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Пекин, 4 июля. Президент России Владимир Путин прокомментировал выступление главного редактора RT Маргариты Симоньян на третьем форуме СМИ России и Китая.

«Уважаемая госпожа Симоньян очень убедительна, на мой взгляд», — приводит слова Путина RT.

Симоньян призвала СМИ обеих стран совместно противостоять фейковым новостям, а также напомнила, что Россия и Китая часто становятся мишенями информационных атак. Кроме того, она отметила необходимость обеспечить доступ китайской аудитории к российскому вещанию.

Напомним, что 4 июля прошел официальный визит российского президента Владимира Путина в Китай, где он встретился со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем.