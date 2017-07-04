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Москва, 4 июля. Столичный суд арестовал 31-летнего мужчину, который подозревается в зверском убийстве собутыльника в Зеленограде. Об этом сообщили представители московского управления Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, во время ссоры подозреваемый убил своего знакомого. Кроме того, мужчина расчленил труп и попытался сжечь останки в Московской области.