Сирия: музейщики из Алеппо рассказали, как прятали шедевры искусства от боевиков

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Алеппо, 4 июля. Сирийские Историки и археологи начали восстанавливать экспозицию Национального музея в Алеппо. Об этом сообщил заместитель директора Национального музея Рахав Хамуи.

Во время боевых действий линия фронта проходила в 100 метрах от Национального музея Алеппо, поэтому сотрудникам музея приходилось вывозить и прятать под мешками с песком самые ценные артефакты.

Рахав Хамуи пока не знает, когда исторический музей откроет свои двери для посетителей, так как для начала надо отреставрировать стены, вставить стекла и заново оборудовать витрины. Однако радует уже то, что часть экспонатов была извлечена из-под мешков с песком.