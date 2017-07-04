Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: музейщики из Алеппо рассказали, как прятали шедевры искусства от боевиков
Украина
Киев хочет пересмотреть возможности своих газовых хранилищ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев хочет пересмотреть возможности своих газовых хранилищ

    21:51  4 Июля 2017
    51

    Киев хочет пересмотреть возможности своих газовых хранилищ

    Киев, 4 июля. Украинская сторона планирует пересмотреть возможности газотранспортной системы и ПХГ в том случае, если будет перекрыт транзит газа из России. Об этом заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко. 

    «В случае отсутствия транзита будут, конечно, пересмотрены возможности ГТС и подземных газовых хранилищ, и возможно, немного будет изменен их функционал, их назначение», — подчеркнула она.

    Киев также интересует возможность создания хаба по хранению газа из Евросоюза.

    Ранее стало известно о том, что корпорация «Газпром» подняла оптовые цены на газ.

    Автор: Алексей Громов
    #украина
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Минюст РФ отреагировал на решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»

        21:23 4 Июля 2017 69
        Читать
        19:16
        Сегодня

        ЕС потребовал срочно реформировать СБУ, которая занимается не своим делом
        17:07
        Сегодня

        Пушков: Украину и без Бандеры не пустят в ЕС
        16:49
        Сегодня

        Россия и КНР призывают мировое сообщество к сдержанности после запуска ракеты КНДР
        14:11
        Сегодня

        Госдума хочет увеличить порог задолженности для автомобилистов до 30 тысяч рублей
        13:49
        Сегодня

        Нефтяные компании США выступили против новых антироссийских санкций

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2008

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1861

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8952

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3146

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2457
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах в Сирии

        Военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах в Сирии

        18:43   4 Июля 2017
        471
        Сирия и Украина станут ключевыми темами переговоров Путина и Трампа

        Сирия и Украина станут ключевыми темами переговоров Путина и Трампа

        18:36   4 Июля 2017
        114
        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        Киев запретил въезд на Украину 70 российским артистам

        13:38   4 Июля 2017
        1126
        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        Си Цзиньпин рассказал об особом характере его отношений с Путиным

        13:01   4 Июля 2017
        202