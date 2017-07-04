Киев хочет пересмотреть возможности своих газовых хранилищ

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Киев, 4 июля. Украинская сторона планирует пересмотреть возможности газотранспортной системы и ПХГ в том случае, если будет перекрыт транзит газа из России. Об этом заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

«В случае отсутствия транзита будут, конечно, пересмотрены возможности ГТС и подземных газовых хранилищ, и возможно, немного будет изменен их функционал, их назначение», — подчеркнула она.

Киев также интересует возможность создания хаба по хранению газа из Евросоюза.

Ранее стало известно о том, что корпорация «Газпром» подняла оптовые цены на газ.