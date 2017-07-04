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Бурса, 4 июля. Неизвестный убил офицера полиции в здании суда в турецком городе Бурса. Злоумышленник также ранил адвоката, который представлял интересы Народно-республиканской партии — главной оппозиционной силы страны.

Кроме того, есть сведения, что преступник захватил заложника. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники органов безопасности, включая бойцов спецназа, передает издание BirGun. Другие подробности инцидента пока не уточняются.