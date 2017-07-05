Сирия итоги за сутки на 5 июля 06.00: ВКС РФ бомбят ИГИЛ в Хомсе и Хаме, ВС Турции теснят курдов в Алеппо

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Сирия, 5 июля. ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»** (запрещена в РФ) в провинции Хомс и Хама. Турецкая армия обстреляла позиции курдов в провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли несколько авиаударов по позициям ИГИЛ*** в деревне Абу Хбелат на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Айн Тарма под Дамаском; обстреляли позиции боевиков в деревне Западная аль-Гария в провинции Даръа.

ВС Турции: обстреляли позиции курдов на горе Бисрая и в деревнях Харбаль и Ум Хош на севере провинции Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ)*: противостояло сирийской армии к северо-востоку от станции Т-3 на востоке от Пальмиры.

Международная коалиция: нанесла удары по ИГ** возле Абу Кемаля в провинции Дейр эз-Зор.

«Сирийская свободная армия» (ССА)**: обстреляла деревни Мараназ и Кастал Жандо на севере провинции Алеппо.

«Сирийские демократические силы» (SDF): наступают на Ракку, входят в центр города.

Провинция Дамаск

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Айн Тарма. Об этом сообщает Твиттер (@ eyeonhomeland).

Ранее сообщалось об ожесточенных боях в районе Дамаска Джобаре. Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*** и бойцы исламистской группировки «Фейляк ар-Рахман» противостояли проправительственным силам. Об этом сообщает портал Jobarnews.net. Ранее в пригороде Дамаска террористы прямым попаданием уничтожили танк САА. Подконтрольное боевикам издание опубликовало кадры уничтожения сирийского танка. Отмечается, что боевики из засады уничтожили бронетехнику прямым попаданием из американского ПТРК.

Провинция Алеппо

Турецкая армия обстреляла позиции курдов на горе Бисрая и в деревнях Харбаль и Ум Хош на севере Алеппо. Об этом сообщает Твиттер (@ cMi2pGx3PDLMaJs).

Ранее, как сообщал корреспондент ФАН, в ходе мощного обстрела, предпринятого турецкими артиллеристами, в курдском кантоне Африн по состоянию на 00.45 были ранены минимум четыре человека. По данным СМИ, турецкая артиллерия обстреляла окрестности Африна, селение Кафр-Антон и район город Шалба. Также под ударом ВС Турции и боевиков ССА оказались укрепрайоны на горе Кастель Джимду рядом с сирийско-турецкой границей.

Накануне сирийская армия обстреляла позиции боевиков в окрестностях населенного пункта Хайан на севере провинции. Об этом сообщило издание Syriahr.com.

Ранее сообщалось, что российские военные прибыли в курдский кантон Африн на северо-западе провинции Алеппо. Колонна российских военных прибыла в кантон Африн перед предстоящим наступлением турецких сил.

Провинция Хомс

К западу от населенного пункта Хамим, находящегося к юго-востоку от Пальмиры, проходят бои между сирийской армией и террористами ИГИЛ*. Об этом сообщает Твиттер (@syria_newz_). Ранее сообщалось о бое между сирийской армией и террористами ИГИЛ* к северо-востоку от насосной станции Т-3, находящейся на востоке от Пальмиры.

К востоку от Пальмиры уже долгое время проходят ожесточенные бои между подразделениями союзников сирийской армии и ИГ**. Так, на помощь сирийской армии пришёл 5-й штурмовой корпус и палестинская бригада «Лива Аль-Кудс». Бойцы планомерно продвигаются в направлении ключевого города Ас-Сухна. Впереди — наступление на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции террористов ИГИЛ* в районе аль-Панорама в пригороде Дейр эз-Зора. Об этом сообщает Твиттер (@ Newsjorf).

Ранее сообщалось, что ВВС международной коалиции нанесли авиаудары возле Абу Кемаля по позициям боевиков ИГИЛ*. Об этом сообщил портал Syriahr.com. В итоге стало известно о гибели одного из главарей боевиков. Был ликвидирован Абу Абд аль-Азиз аль-Амрики, заместитель руководителя полиции ИГ*. Главарь террористов были убит в результате авиаудара международной коалиции в Дейр эз-Зоре, сообщает Твиттер (@ LaLaKdaho).

Провинция Даръа

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в деревне Западная аль-Гария в провинции Даръа. Об этом сообщают активисты на своей странице в Facebook (Yaqeen).

Отметим, что по сообщению агентства SANA, командование Сирийской арабской армии объявило о прекращении огня на юге САР. Режим перемирия ввели на четыре дня в трех южных провинциях страны: Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Сирийские военные отмечают, что этот шаг направлен на поддержание процесса национального примирения.

Накануне сообщалось, что сирийская армия обстреляла позиции террористов в окрестностях населенных пунктов Изра и аль-Хирак. Об этом сообщало издание Syriahr.com. Огонь велся по боевикам, скрывающимся в сельских районах.

Провинция Идлиб

Появилась информация о том, что в Идлибе появился Хусам аль-Шаллуф, один из главарей террористов ИГИЛ*. Сообщается, что он убил много мирных жителей в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает источник в Facebook (sharqiya.voice). САА давно ведет борьбу с террористами в этом регионе. Ранее сообщалось, что бойцы САА нанесли ракетный удар по позициям боевиков в городе Джиср аль-Шугур.

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в деревне Искат. Сообщается о десятках раненых среди гражданского населения. Как сообщает издание Syriahr.com, в провинции Идлиб в результате взрывов самодельных взрывных устройств, мин, бомб за последние две недели пострадали десятки мирных граждан.

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* в деревне Абу Хбелат на востоке Хамы. Об этом сообщает оппозиционный источник в Facebook (@SyriaPress12). Кроме того, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* на востоке Саламии в провинции Хама, сообщает источник.

Ранее сообщалось, что сирийская военная авиация нанесла несколько авиаударов по позициям ИГИЛ* в деревне Абу Далия в районе Акербат на востоке провинции. Отметим, что боевики создали в Акербате плацдарм для своих набегов на газовые поля, контролируемые САА. В настоящее время сирийская армия и союзные силы стремятся выбить боевиков из этого района.

Ирак

Силы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» уничтожили террориста-смертника ИГИЛ*. Это произошло в районе, находящемся к востоку от города Тикрит в провинции Салах-эд-Дин. Как сообщает портал Alsumaria.tv, операция по ликвидации террориста была основана на точных разведывательных данных.

Ранее сообщалось о бое в кварталах аль-Маядин и Рас аль-Кур в Мосуле. Об этом сообщает Твиттер (@iraqi_day). Командование иракских ВС неоднократно сообщало об освобождении квартала Баб аль-Сарай, но террористы ИГ* по-прежнему удерживают кварталы Старого города в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)