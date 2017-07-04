Минюст РФ объяснил, за что оштрафовали читавших Библию в кафе Сочи

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Москва, 4 июля. Министерство юстиции России опровергло информацию СМИ о том, что группа евангельских христиан была привлечена к административной ответственности за коллективное чтение Библии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минюст РФ приравнял коллективное чтение Библии в кафе к митингу и считает необходимым согласовывать такие действия с властями.

«Опубликованная сегодня в СМИ информация о содержании позиции властей РФ по находящейся на рассмотрении Европейского суда по правам человека жалобе «Колясников против России» является искаженной в части, касающейся утверждения о необходимости согласовывать коллективное чтение Библии», — сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2014 года Хостинский районный суд Сочи оштрафовал Алексея Колясникова на 30 тысяч рублей не за коллективное чтение Библии в одном из кафе Сочи, а за нарушение требований закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».