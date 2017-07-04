Сирия: генсек ООН шокирован терактом в Дамаске

В Избранное

Нью-Йорк, 4 июля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Дамаске, который произошел в минувшее воскресенье. Об этом во вторник заявил официальный представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик.

«Мы осуждаем произведенную вчера террористическую атаку в столице Сирии. Мы шокированы крайним пренебрежением человеческой жизни со стороны преступников», — говорится в заявлении.

Напомним, что террористы-смертники пытались въехать в Дамаск на заминированных автомобилях 2 июля. Силовые структуры обезвредили две машины, однако третьей удалось проскочить и взорваться в центре города. В результате теракта погибли 18 человек.