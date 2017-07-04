Сирия новости 4 июля 22.00: ВКС России нанесли удар по ИГ в Хомсе, в Даръа прибыл командир «Хезболлы»

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ВКС России наносят удары позициям террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) на востоке провинции Хомс. Элитный командир «Хезболлы» прибыл в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бомбят позиции террористов ИГИЛ** в окрестностях аль-Сахны на востоке Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков на севере Алеппо.

«Хезболла»: командир движения прибыл в Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ)*: обстреляли район Харабиш в Дейр эз-Зоре из минометов.

Провинция Дамаск

Террористы уничтожили БМП сирийской армии во время боев в районе Айн Тарма в пригороде Дамаска. Об этом сообщает источник (@sqqr247).

Между тем артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районах Дамаска Джобаре и Айн Тарме. В этих районах боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*** и бойцы исламистской группировки «Фейляк ар-Рахман» противостоят формированиям проправительственных сил Сирии.

Ранее сирийские ВВС нанесли мощные авиаудары по боевикам в Бир аль Афаи в Восточном Каламуне. Также авиация САР нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков в Айн Тарме.

Провинция Алеппо

Артиллеристы сирийской армии обстреляли позиции боевиков на севере Алеппо и в районе аль-Захра. Об этом сообщает Твиттер (@Aleppo_Batle).

Ранее сообщалось, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** в городе Азаз подняли свой флаг рядом с флагом Турции. Об этом сообщает Твиттер (@Roj24K). Отметим, что турецкая армия ведет в провинции Алеппо наступление на курдские формирования.

Отметим также, что турецкая армия обстреляла позиции курдов на горе Бисрая и в деревнях Харбаль и Ум Хош на севере Алеппо.

Провинция Хомс

ВКС России бомбят позиции террористов ИГИЛ* в окрестностях Аль-Сухны на востоке Хомса. Об этом сообщает Твиттер (@syria_newz_). Ранее сообщалось, что отряды ливанской «Хезболлы» при поддержке ВКС РФ атаковали позиции ИГ** в районе газовых полей Аль-Хейл в провинции Хомс.

Военные источники сообщают, что союзные силы нанесли значительный урон боевикам на востоке провинции Хомс. В наступательной операции участвовали отряды ливанского движения «Хезболла», а также подразделения элитного 5-го штурмового корпуса, подготовкой которого занимались военные инструкторы РФФРФ.

Отметим, что воздушная поддержка российских вертолетчиков обеспечила союзникам победу в районе Таль Аль-Рамамен. САА зачистила от боевиков ряд ключевых высот на пути к газовым полям.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии бомбят террористов ИГИЛ* в районе аль-Синаа в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает Твиттер (@MasarPressNet). Тем временем террористы ИГИЛ* обстреляли район Харабиш в Дейр эз-Зоре из минометов. Такую информацию передает издание Almanar.com. Также сообщается, что ВВС международной коалиции нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу возле Баркус Тахтауи. В то же время ВВС Сирии нанесли удары по деревням Хишам, Маррат, Хатла, окрестностям старого аэропорта и кладбища, где скрываются террористы. Об этом сообщает портал Syriahr.com.

Ранее сообщалось, что ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* в деревне Бакрас. Кроме того, артиллерия сирийской армии обстреляла позиции террористов ИГИЛ* в районе аль-Панорама в пригороде Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Элитный командир «Хезболлы» прибыл в Даръа. Об этом сообщает портал Enabbaladi.net.

Как отмечает источник издания, командир батальона, который руководил сражением против «Исламского государства»** в окрестностях города Пальмира, накануне прибыл в Даръа, чтобы поддержать борцов с террористами.

Ранее сообщалось, что в ответ на провокации боевиков ИГ* ВВС Сирии нанесли 15 авиаударов по позициям террористов в районе Даръа аль-Балад и в деревне аль-Нуайма в Даръе. Также артиллеристы сирийской армии обстреляли позиции боевиков в деревне Западная аль-Гария в провинции Даръа.

Напомним, что командование Сирийской арабской армии объявило о прекращении ведения боевых действий на юге САР. Режим перемирия ввели на четыре дня в трех южных провинциях страны: Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Отметим, что перемирие не распространяется на террористические группировки ИГ*, «Джебхат ан-Нусра»*** и их союзников.

Провинция Идлиб

В деревне к северо-западу от Идлиба взорвалась бомба, есть несколько раненых. Об этом сообщает Твиттер (@thalfsy).

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в деревне Искат. Сообщается о десятках раненых среди гражданского населения. Как сообщает издание Syriahr.com, в провинции Идлиб в результате взрывов самодельных взрывных устройств, мин, бомб за последние две недели пострадали десятки мирных граждан.

Ранее появилась информация о том, что в Идлиб приехал Хусам аь-Шаллуф, один из главарей террористов ИГИЛ*. Сообщается, что террорист является убийцей многих мирных жителей в Дейр эз-Зоре.

Провинция Ракка

Снайперы террористов ИГИЛ* убили боевика «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в районе аль-Кадисия в Ракке. Об этом сообщает Твиттер (@layamal1300).

Отметим, что боевики курдской группировки «Рабочая партия Курдистана» противостоят турецким военным, группировка которых находится в провинции.

Напомним, в Турции РПК запрещена как террористическая и сепаратистская организация. Боевики РПК регулярно осуществляют нападения на турецких военных. Борьба с РПК стала для Анкары поводом перейти границы с Сирией и Ираком и вести военные действия на территории соседних стран.

Ранее сообщалось, что «Сирийские демократические силы» (SDF) сбили два дрона террористов ИГ* в Ракке.

Провинция Хама

Из-за сильной жары в Сирии участились пожары в провинции Хама. Об этом сообщает Твиттер (@ vincebeshara). Отмечается, что пожары возникают в лесах и на сельскохозяйственных угодьях, находящихся вблизи с лесными массивами.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* в деревне Абу Хбелат на востоке Хамы. Об этом сообщил оппозиционный источник в Facebook (@SyriaPress12). Кроме того, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* на востоке Саламии в провинции Хама, сообщает источник.

Отметим, что сирийская военная авиация ранее также нанесла несколько авиаударов по позициям ИГИЛ* в деревне Абу Далия в районе Акербат на востоке провинции. Террористы создали в Акербате плацдарм для своих набегов на газовые поля, контролируемые САА. В настоящее время САА и союзные силы стремятся выбить боевиков из этого района.

Провинция Эль-Кунейтра

САА сбила дрон боевиков у деревни Хан Арнаба. Отмечается, что это произошло в ходе сражений с террористами. Правительственные силы отбивали атаку в городе Аль-Баас на юго-западе провинции. Об этом сообщает издание Almasdarnews.com.

Как сообщалось ранее, САА вернула контроль над потерянными ранее позициями в районе города Аль-Баас. Напомним, что всю последнюю неделю этот город атакуют террористы «Джабхат ан-Нусры»***.

Также сообщалось, что израильские самолеты нанесли авиаудары по проправительственным силам. Отметим, что ВВС Израиля в последний месяц ведут постоянные атаки на позиции проправительственных сил близ Голанских высот. Напомним, что эта территория оккупирована Израилем.

Ирак

Снайпер террористов ИГИЛ* убил бойца курдского военизированного формирования «Пешмерга» к югу от Киркука. Как сообщает издание Alsumaria.tv, травма не представляла большой опасности, боец был отправлен в больницу.

Как сообщалось ранее, еще один человек ранен в результате взрыва бомбы под его автомобилем в районе аль-Рашидия к северу от Багдада. Отмечается, что взрыв произошел, когда гражданин вышел из своего дома. Как сообщил изданию Alsumaria.tv источник, который пожелал остаться неназванным, правоохранители передали травмированного человека в ближайшую больницу для лечения. Проводятся следственные действия.

Также сообщается, что 60 семей беженцев из района Аль-Каим, пришли в город аль-Рамади. Власти Ирака им предоставили им помощь. В заявлении мэра города отмечается, что некоторые из беженцев уже ранее получали гуманитарную помощь и размещены в лагере, находящемся в 18 километрах от Рамади. Об этом сообщает портал издание Alsumaria.tv.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)