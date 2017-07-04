Белорусскому предприятию разрешили поставки сыра в Россию

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Москва, 4 июля. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить ограничения на ввоз на территорию РФ продукции «Березовского сыродельного комбината». Об этом во вторник сообщили официальные представители ведомства.

«С 5 июля 2017 года отменяются временные ограничения на ввоз в Россию сыра с предприятия «Березовский сыродельный комбинат», — указано в заявлении.

Напомним, в середине июня эксперты Россельхознадзора сняли ограничения на поставки на территорию России продукции с четырех белорусских предприятий.