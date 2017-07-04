Магазины duty free могут появиться в зоне прилета аэропортов РФ в 2018 году

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Москва, 4 июля. Магазины беспошлинной торговли могут появиться в зоне прилета российских аэропортов уже в 2018 году. Так считает директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Дмитрий Некрасов.

Это станет возможным благодаря новому Таможенному кодексу ЕАЭС, который вступит в силу с 1 января 2018 года.

«Кодекс дает такую возможность, сейчас ее нет», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что жителям России могут запретить проносить в самолеты алкоголь, купленный в зонах duty free.