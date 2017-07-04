Власти Испании заявили, что не имели никакого отношения к визиту Аграмунта в Сирию

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Мадрид, 4 июля. Правительство Испании выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что не имеет никакого отношения к поездке главы ПАСЕ и испанского сенатора Педро Аграмунта в Сирию в марте. Из-за этой поездки его едва не отстранили от должности председателя ПАСЕ.

Как гласит официальный ответ испанского правительства, поездка Аграмунта «не находилась в сфере контроля» испанских властей.

Ранее Мадрид неоднократно заявлял, что не военного решения сирийского конфликта не существует, а поэтому важно срочно достичь политического урегулирования.

Как заявлял ранее сам Аграмунт, он был приглашен в Сирию главой парламента САР.