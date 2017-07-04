Рыболовецкое судно с 12 членами экипажа на борту пропало у берегов Никарагуа

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Манагуа, 4 июля. У берегов Никарагуа пропало рыболовецкое судно с двенадцатью рыбаками на борту. Об этом сообщает владелец судна Эдуардо Селедон.

Как сообщил Селедон, судно пропало на прошлой неделе в Карибском море. С борта судна прекратил поступать сигнал спутниковой связи.

Сейчас спасатели ведут работы в регионе, им оказывают содействие морские службы Никарагуа. По последним данным, в момент исчезновения, судно находилось в десяти морских милях от побережья.