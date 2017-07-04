Эксперты обнаружили предполагаемых распространителей вируса Petya

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Москва, 4 июля. Вирус Petya, который использовался для масштабной кибератаки, может принадлежать хакерской группировке TeleBots. К такому выводу пришли эксперты международной компании-разработчика антивирусного программного обеспечения ESET.

Специалисты провели глубокий анализ анализа инфраструктуры злоумышленников, а также их набор инструментов, схемы и цели совершенных атак.

«Достоверно определить, кто стоит за деятельностью этой группировки, в настоящее время не представляется возможным», — сообщает пресс-служба компании ESET.

Кроме того, специалисты ESET отметили, что в программе M.E.Doc, из-за которой вирус заразил компьютеры, содержался сложный скрытый бэкдор. Специалисты обнаружили уязвимость сразу в трех обновлениях программы M.E.Doc, вышедших в этом году.

Напомним, 27 июня была зафиксирована глобальная хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика Petya. Вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых украинские.