Источник рассказал о состоянии Тулеева

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Москва, 4 июля. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в стабильном состоянии. Об этом во вторник заявил источник в медицинских кругах.

По его словам, глава региона находится в сознании. При этом он не смог уточнить, планируется ли проведение политику какой-либо операции, передает РИА Новости.

Напомним, что Тулеев ушел в отпуск 22 мая, а потом продлил его по состоянию здоровья. Согласно предварительным данным, у губернатора диагностированы проблемы с межпозвонковыми дисками. Врачи рекомендовали ему лечь в больницу еще в октябре прошлого года, однако Тулеев решил отложить это до своего отпуска.