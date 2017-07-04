Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

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Москва, 4 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с Днем независимости США. Об этом во вторник журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Мы поздравляем по линии президента, от имени президента России направляем президенту США, каждый год так делаем», — цитирует его слова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин может провести переговоры с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом на саммите G20.