Жительница Кабардино-Балкарии признана старейшим человеком России

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Москва, 4 июля. Жительница селения Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаова, которой исполнилось 127 лет, внесена в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

«Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко торжественно вручил Нану Цуковне Шаовой сертификат, свидетельствующий о самой длинной продолжительности жизни, и отметил, что этот факт является и мировым рекордом», — говорится в сообщении.

Сама долгожительница заявляет, что чувствует себя хорошо, радуется успехам близких, но иногда устает от безделья.

Стоит отметить, что ранее самым пожилым человеком России считалась жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева, которой в этом году исполнится 121 год.