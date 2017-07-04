Цена — качество: Китай захватывает российский рынок смартфонов

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За первые шесть месяцев 2017 года россияне приобрели более трех миллионов смартфонов китайского производства, что обеспечило КНР второе место на российском рынке мобильных устройств. Эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media Александр Побыванец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что «захват» Китаем рынка «умных телефонов» — это только начало.

«Я думаю, что такая популярность китайских мобильных удачно совпала с кризисом 2014 года, когда резко выросли цены на электронику. Покупать iPhone cстало очень дорого. Кроме того, в тот момент «провалились кредиты»: банки перестали выдавать займы потребителям. Китайцы тогда предложили достаточно большой ассортимент телефонов», — комментирует для ФАН Александр Побыванец.

Российский потребитель выбирает пять крупнейших китайских марок: Lenovo, Meizu, ZTE, Huawei/Honor и Xiaomi. На сегодняшний момент китайская продукция занимает 24% российского рынка мобильных устройств. Больше продаж только у корейского «тяжеловеса» Samsung. Разумеется, цена на китайский софт гораздо ниже, нежели на брендовых конкурентов от Apple, Samsung или SONY. Однако если китайский смартфон случайно ломается, то подобрать к нему запчасти выходит чуть ли не дороже покупки новенького телефона. Наиболее популярным сегментом мобильников считаются аппараты, не превышающие ценовой диапазон от 7 до 13 тысяч рублей.

«В этом сегменте китайцы вне конкуренции, поскольку телефон Samsung аналогичной стоимости будет очень простым — с минимальным софтом. По итогам первой половины этого года уже можно сказать, что китайцы уверенно растут и в более дорогом сегменте: от 10 до 20 тысяч рублей за смартфон, а то и дороже. Люди поняли, что китайский телефон — это не так плохо. За последние три года китайские производители очень подтянулись и сумели исправить негативное отношение к своим гаджетам, — говорит эксперт. — Они смогли доказать потребителю, что за эти деньги человек получает функциональное устройство. Конечно, первенство остается у брендов. Что касается ремонта, то действительно, купить новый китайский аппарат будет дешевле, чем найти для него запчасти. Но, если разбить экран на «айфоне», то его замена будет стоить почти треть от цены телефона».

Главное, считает Побыванец, что Китай стал движущей силой рынка, которая «бьет» по гигантам Samsung, Apple и SONY, по тем брендам, которые достаточно долго существовали на российском рынке.